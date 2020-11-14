Бывшего главу спецслужб Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна

Бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна заподозрили в подготовке убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила его адвокат Лусине Саакян, передает РИА Новости.

По ее словам, 14 ноября Ванецяна вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

«Все это уже невозможно комментировать в правовой плоскости. Это позорное политическое преследование, направленное на сохранение власти, доведения до конца антигосударственных программ», — подчеркнула Саакян.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за его решения подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.