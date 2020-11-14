По делу о покушении на Пашиняна задержали двух подозреваемых

В рамках дела о подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержали бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашота Минасяна. Об этом говорится на официальном сайте службы.

В ходе обысков в квартирах двух подозреваемых обнаружили три пулемета Калашникова — РПК, два противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, три автомата, 14 ружей с оптическими прицелами. Кроме того, были найдены ящики с патронами, гранаты, тротиловый кубик с самодельной металлической рамкой и устройство для детонирования.

Ранее в подготовке покушения на премьер-министра заподозрили бывшего директора СНБ Армении Артура Ванецяна. Его вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

Позднее СНБ сообщила о пресечении попытки убийства Пашиняна. Служба выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за его решения подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.