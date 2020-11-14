Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном
Друг Харитонова раскрыл подробности драки с «Бородой»
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом 
В Германии митинг противников карантина разогнали водометами
Зеленский обратился к жителям Донбасса по-русски
Алиев пообещал Путину охранять храмы в Нагорном Карабахе
Врач предупредил россиян о повышенном риске заразиться COVID-19 зимой
Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом
Сторонники Трампа пришли к Белому дому и потребовали честных выборов
Соведущего «Вечернего Урганта» вывели из комы
Новости партнеров

По делу о покушении на Пашиняна задержали двух подозреваемых

Перейти в «Мою Ленту»
Никол Пашинян
Никол Пашинян
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В рамках дела о подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержали бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна и командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашота Минасяна. Об этом говорится на официальном сайте службы.

В ходе обысков в квартирах двух подозреваемых обнаружили три пулемета Калашникова — РПК, два противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, три автомата, 14 ружей с оптическими прицелами. Кроме того, были найдены ящики с патронами, гранаты, тротиловый кубик с самодельной металлической рамкой и устройство для детонирования.

Ранее в подготовке покушения на премьер-министра заподозрили бывшего директора СНБ Армении Артура Ванецяна. Его вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

Позднее СНБ сообщила о пресечении попытки убийства Пашиняна. Служба выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за его решения подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Служба нацбезопасности Армении предотвратила покушение на Пашиняна
Бывшего главу спецслужб Армении заподозрили в подготовке убийства Пашиняна
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0113 ноября

Особенности национальной трагедии

Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?
23:09Сегодня

Зеленский обратился к жителям Донбасса по-русски

22:55Сегодня

Алиев пообещал Путину охранять храмы в Нагорном Карабахе

22:38Сегодня

Министр здравоохранения Украины заразился коронавирусом

Бывший СССР00:0211 ноября

Ключ к Карабаху

Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет?
21:51Сегодня

Зеленский ответил на данные о миллионных расходах на его лечение

21:26Сегодня

Служба нацбезопасности Армении предотвратила покушение на Пашиняна

21:18Сегодня

В Нагорный Карабах вернулись первые беженцы

Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
21:05Сегодня

Армянская церковь заявила об осквернении собора в Шуши азербайджанцами

20:37Сегодня

Путин провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном

18:40Сегодня

Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
Семга в российских магазинах оказалась опасной
Экономист предсказал курс рубля к концу года
Экономист назвал выгодные альтернативы доллару
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
«Билайн» улучшил качество интернета для 600 тысяч жителей новостроек Москвы
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Раскрыта причина смерти Армена Джигарханяна
«Гораздо меньше на земле армян»
Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста
Умер Армен Джигарханян
«Ролики с бухими русскими нас спасли»
Пьянство, философия и детство в коммуне: режиссер «Еще по одной» о главном фильме года про алкоголь
На актера из «Гарри Поттера» подали в суд
Шнуров в стихах заявил о приближении россиян «к сознанию макак»
Винтик капитала
Беспорядочный секс и смерть в офисном туалете: тайная жизнь молодых банкиров в сериале «Индустрия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Посмотрите на новый Cadillac Escalade на «штамповках»
Видео: редчайший Maybach за 130 млн рублей
Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Porsche инвестирует в синтетическое топливо
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Kia сделала «высокий лимузин» из минивэна Carnival
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы