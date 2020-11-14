Служба нацбезопасности Армении предотвратила покушение на Пашиняна

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

СНБ выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства.

Ранее в подготовке покушения на премьер-министра заподозрили бывшего директора СНБ Армении Артура Ванецяна. Его вызвали в следственный департамент СНБ и задержали. Также экс-главу армянских спецслужб подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

В Ереване уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна из-за его решения подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.