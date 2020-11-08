Главу Службы нацбезопасности Армении уволили спустя месяц после назначения

Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности (СНБ) страны Микаела Амбарцумяна спустя месяц после назначения. Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает РИА Новости.
Новым главой ведомства назначен замдиректора СНБ Армен Абазян.
«Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности», — говорится в указе. Отмечается, что решение президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Амбарцумян был назначен врио руководителя армянской спецслужбы 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. До этого он занимал пост замглавы ведомства, возглавлял следственный департамент СНБ.
Ранее 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Шуши теперь находится под контролем азербайджанских войск. Позднее Армения опровергла эту информацию. Азербайджан не первый раз заявляет о взятии города. Захват Шуши открывает возможности для прямого обстрела столицы НКР Степанакерта и захвата трассы, соединяющей Карабах и Армению. О том, что линия фронта подошла почти вплотную к населенному пункту, стало известно 29 октября.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. Стороны трижды договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября, однако и это перемирие было нарушено. Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения.