Люди в военной форме присоединились к протестующим в Ереване

К участникам акции протеста в центре Еревана за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна присоединились люди в военной форме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По словам прибывших, они недавно вернулись с передовой в Нагорном Карабахе.

Массовые беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября — после того, как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. 12 ноября сообщалось, что в армянской столице начались массовые задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна.

Служба национальной безопасности (СНБ) задержала на митинге 11 ноября лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Кроме того, были задержаны члены других партий — Айк Мамиджанян, Эдуард Шармазанов, Ваграм Багдасарян, Вардан Айвазян, Карине Ачемян, Гегам Петросян, Арсен Бабаян и другие.

Согласно договоренностям России, Армении и Азербайджана, стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы в регионе будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в регион 1960 военнослужащих.

Азербайджан расценил соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшему и потребовали отставки руководства страны.