В Ереване начались массовые задержания требующих отставки Пашиняна

В центре Еревана начались массовые задержания участников акции протеста, передает «Sputnik Армения».

На митинг вышли сторонники движения «Сасна Црер», требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После нескольких выступлений полиция оцепила площадь Свободы и начала задержания. Организаторы акции протеста попросили собравшихся разойтись. Запланированное шествие по центру Еревана было отменено.

Массовые беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, азербайджанские силы остаются на территориях, занятых ими в ходе боев, в числе которых ключевой город Шуши. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района. В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении возмущенные граждане штурмовали парламент и избили спикера. Несколько человек обокрали резиденцию Пашиняна. Оппозиционные депутаты пытались отправить премьера в отставку.

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