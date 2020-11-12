В Армении задержали обокравших резиденцию Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении задержала троих мужчин, обокравших резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна во время массовых протестов из-за соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Подозреваемые были схвачены накануне. У них были найдены пропавшие из правительственного особняка компьютер, часы, духи, водительские права, военный билет. Задержанные признались в преступлении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о массовых беспорядках, призывах к насильственному изменению конституционного строя, угрозах насилия против власти и грабеже.

Массовые беспорядки в Ереване начались в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Карабахе.

По условиям документа, азербайджанские силы остаются на территориях, занятых в ходе боев, в числе которых ключевой город Шуши. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района.

В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении возмущенные граждане штурмовали парламент и избили спикера. Оппозиционные депутаты пытались отправить в отставку Пашиняна.