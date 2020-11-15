Подписание соглашения по Карабаху попало на видео

Эксклюзивные кадры подписания соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией покажут в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале «Соловьев».

На кадрах видно, как перед телемостом на стол президенту России Владимиру Путину положили три папки.

Через некоторое время помощники пригласили глав государств, чтобы те заняли свои места у экрана. При этом журналист отметил, что обсуждавший по телефону все положения документа премьер-министр Армении Никол Пашинян решил подписать его за кадром и не подключился в видеоформате. Перед записью подписания соглашения Путин не стал перечитывать текст документа. «Зачем мне его читать? Я же это писал», — отметил российский лидер.

15 ноября сообщалось, что два самолета Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли на аэродром в Ереване. На них доставили в Армению 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения, а также около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения.

Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.