Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района

Азербайджан дал Армении десятидневную отсрочку на вывод гражданского населения из Кельбаджарского района. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на помощника азербайджанского президента — заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева.

По его словам, дата передачи района азербайджанской стороне перенесена с 15 на 25 ноября. Подобное решение было принято из-за сложностей, которые возникли у Армении, подчеркнул Гаджиев. В частности, затруднения Еревана связаны с тем, что из данного района в Армению ведет только одна дорога, причем ее пропускная способность ограничена. Кроме того, в регионе в настоящее время наблюдаются сложные погодные условия.

Как уточнил Гаджиев, с просьбой о предоставлении дополнительного времени Армения обратилась к Азербайджану через Россию. Он также пояснил, что даты передачи азербайджанской стороне Агдамского и Лачинского районов пока остаются прежними — 20 ноября и 1 декабря соответственно.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.