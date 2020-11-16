Пашиняна обвинили в призывах к столкновениям после слов о «скулящих» противниках

Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал заявление премьер-министра страны о «скулящих под стенами» противниках опасным и обвинил его в призывах к столкновениям. Соответствующее заявление Татоян сделал на своей странице в Facebook.

«По сути, [в словах Пашиняна] звучит призыв к гражданским столкновениям. Этот пост особенно предосудителен на фоне тех видеоматериалов, которые в последние дни публиковались вооруженными людьми в военной форме и содержали призывы к ненависти и угрозы убийством», — сказал омбудсмен.

По его словам, военнослужащие на передовой вооружены. Соответственно, слова Пашиняна означают реализацию призывов к расправе. Татоян призвал граждан страны проявить сдержанность и действовать в рамках закона, избегая попыток столкновений.

Ранее глава государства опубликовал в своем Facebook пост, в котором написал, что ждет военных с фронта в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со своими противниками, «скулящими под стенами».

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки — после того как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана принял заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. 12 ноября поступали сообщения о том, что в армянской столице начались массовые задержания протестующих, требующих отставки Пашиняна.

Азербайджан расценил подписанное соглашение как победу. В Ереване возмутились произошедшим и потребовали отставки руководства страны.