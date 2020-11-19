Протестующие начали перекрывать дороги в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Протестующие в Ереване начали перекрывать дороги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Полицейские пытаются убрать протестующих с дорог. На улице Амиряна толпу людей протаранила маршрутка — водителю не понравилось поведение протестующих. Сведений о пострадавших нет.

18 ноября Пашинян вышел к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики в Ереване. «Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам свой народ. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь», — сказал премьер-министр.

Массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Армении вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Азербайджану переходит ряд районов, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.