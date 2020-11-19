Раскрыты военные потери армянской стороны в Карабахе

Ереван раскрыл военные потери армянской стороны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Официально подтвержденное число погибших военнослужащих с первого дня боев до вечера 17 ноября составило 2425, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян. «Я говорю фактически о телах погибших военнослужащих, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу», — сказал он.

Остаются не опознанными 250 тел. Обнародованы имена около 1600 погибших.

Азербайджан официально не раскрывал свои военные потери.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что общее число погибших во время конфликта приближается к пяти тысячам.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня, по которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района.