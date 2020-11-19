Азербайджанская колонна в сопровождении российских миротворцев попала на видео

Азербайджанская военная колонна, двигающаяся по Нагорному Карабаху в сопровождении российских миротворцев, попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Колонна двигалась по территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) от города Шуши на другую часть Карабаха, которая находится под контролем Баку.

Бои в Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня, по которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, будут находиться российские миротворцы.

В Азербайджане оценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки руководства страны.