Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики в Ереване. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Возле здания правительства находятся несколько сотен человек, большинство из них в военной форме.

«Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам своего народа. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь», — сказал Пашинян и прошел в здание под крики собравшихся: «Никол, Никол!»

Между тем на площади Свободы в Ереване проходит митинг оппозиции, на котором требуют отставки властей.

Массовые беспорядки и митинги с требованием ухода премьера начались в столице Армении в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Баку переходит ряд территорий. В регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Сам Пашинян заявлял, что чист перед народом.

В Азербайджане итоги вооруженного конфликта расценили как победу.

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