Пашинян представил программу действий правительства после войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил программу действий правительства по преодолению ситуации, сложившейся в стране после войны в Нагорном Карабахе и заключения трехстороннего соглашения. Запись доступна на его Facebook-странице.

Премьер-министр перечислил ряд направлений государственной политики на ближайшее будущее. Среди них: возобновление переговоров о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в формате Минской группы ОБСЕ, возвращение жителей Карабаха в свои дома и восстановление инфраструктуры в регионе, обеспечение социальных гарантий семьям погибших и пострадавших в ходе конфликта, возвращение пленных, преодоление коронавируса и устранение его последствий и восстановление среды хозяйственной деятельности.

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Кроме того, Пашинян заявил о начале реформы Вооруженных сил страны и грядущем изменении избирательного и антикоррупционного законодательства, а также пообещал начать осуществление демографических программ.

Главная цель предложенных мер, по словам премьер-министра, состоит в том, чтобы обеспечить демократическую стабильность в Армении. Он отметил, что несет ответственность за положение дел как человек, который управлял страной во время военных действий.

Пашинян анонсировал перемены в составе правительства, попросил дать ему полгода на осуществление программы и пообещал консультироваться с общественностью и политиками, а также отчитаться о результатах в июне 2021 года.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли трехстороннее заявление о прекращении боев, согласно которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регион входят российские миротворцы. Такие договоренности вызвали массовые протесты в Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако уходить в отставку он отказался.