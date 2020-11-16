Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался уходить в отставку, как того требует оппозиция. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя требования уйти со своего поста, Пашинян заявил: «В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет».

9 ноября Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По условиям документа азербайджанские силы остаются на территориях, занятых ими во время военных действий. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района. В регион вошли российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении начались массовые беспорядки, оппозиционные депутаты пытались отправить Пашиняна в отставку.

Сам премьер утверждал, что чист перед народом.