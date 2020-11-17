В армянской оппозиции предложили отменить военное положение и отставить Пашиняна

Депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян призвала парламентариев отменить военное положение и отправить премьер-министра Никола Пашиняна в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос — отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права», — сказала Зограбян.

16 ноября Никол Пашинян объявил, что отказывается уходить со своего поста, добавив, что должен обеспечить «стабильность и безопасность Армении».

11 ноября армянская оппозиция заявила о начале парламентского кризиса в стране после неудачной попытки собрать заседание законодательного собрания с целью отставки Пашиняна. Правящая парламентская фракция «Мой шаг» отказалась поддержать требования об отставке премьер-министра и отказе от трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. В политической силе пояснили, что это повлечет отказ от посредничества России и продолжение войны с Азербайджаном.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района, в регионе разместят российских миротворцев.

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