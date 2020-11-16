Президент Армении призвал передать власть правительству национального согласия

Власть в Армении в связи с кризисной ситуацией в стране должна быть передана правительству национального согласия. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян в ходе своего обращения к народу, передает ТАСС.

«Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией», — сказал Саркисян.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидеры России и Азербайджана подписали трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. 11 ноября армянская оппозиция предъявила Пашиняну ультиматум с требованием его отставки. В противном случае оппозиционеры обещают так или иначе решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».

Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района. В регион входят российские миротворцы.