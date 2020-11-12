Пашиняна обвинили в затягивании решения о вводе российских миротворцев

Депутат парламента от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в затягивании решения о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Тоноян, российские депутаты сообщили армянским коллегам о возможности введения миротворческого контингента в регион еще 29 сентября, однако тогда армянские власти отказались от этого предложения.

Также депутат от «Процветающей Армении» заявила, что решение о том, чтобы подписать соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, Пашинян принял, не посоветовавшись с парламентариями.

«Нынешние власти прячутся по бункерам, вместо того, чтобы хоть сейчас найти смелость и объяснить, как и почему было принято такое решение», — заявила Тоноян, добавив, что премьер-министр и его сторонники должны покинуть власть.

11 ноября армянская оппозиция заявила о парламентском кризисе после неудачной попытки собрать заседание законодательного собрания с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Правящая парламентская фракция «Мой шаг» отказалась поддержать требования об отставке Пашиняна и отказе от трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. В политической силе пояснили, что это повлечет отказ от посредничества России и продолжение войны с Азербайджаном.

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана подписал соглашение об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа, воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района, в регионе разместят российских миротворцев.