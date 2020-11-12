Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху

Если бы Армения отказалась подписывать соглашение об окончании военных действий в Нагорном Карабахе, то ее 20-тысячная армия оказалась бы в окружении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

«Мы за считаные дни могли потерять Степанакерт. Многие говорят, что если потеряли Гадрут и Шуши и если бы мы потеряли Степанакерт, то ничего не изменилось бы. Но на самом деле при потере Степанакерта мы бы потеряли Аскеран и Мартертакерт. Эти города в первые дни войны были тылом, там не было укреплений», — пояснил Пашинян, отметив, что «предпочел жизни солдат своей карьере и своей жизни».

При этом он раскрыл, что принятый документ не предполагает окончательного решения вопроса.

Также премьер Армении прокомментировал переброску российских миротворцев в Нагорный Карабах. По его словам, военные обеспечат безопасность наземной связи Еревана и Степанакерта.

Накануне, 11 ноября, Пашинян заявил, что при продолжении боевых действий была угроза лишиться как столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта, так и большинства оборонительных районов в регионе. Решение подписать перемирие было принято на основании оценки ситуации в зоне боевых действий, пояснил он.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление, которое предполагает прекращение боевых действий и размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Армянская оппозиция предъявила Пашиняну ультиматум с требованием его отставки. В противном случае оппозиционеры обещают так или иначе решить вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти».