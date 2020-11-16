Главу МИД Армении уволили

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян уволен с должности главы ведомства. Соответствующий указ подписал президент республики Армен Саркисян. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить Манцаканяна. Также стало известно о разночтениях между его словами и заявлением МИД по поводу принятия политиком трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Пашинян в ходе онлайн-конференции сказал, что в ходе переговоров армянской стороне выдвигали в качестве условия сдачу территорий, включая стратегически важный город Шуши. Армяне смогли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов и Шуши, утверждает Пашинян.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боев, согласно которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются три района. Такие договоренности вызвали массовые протесты в Армении.