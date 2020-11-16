Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил уволить главу МИД Зограба Манцаканяна. Новость об этом публикует 16 ноября «Sputnik Армения».

Об этом сам Пашинян сообщил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов в связи с создавшейся обстановкой после принятия им трехстороннего заявления о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось о разночтениях между его словами и заявлением МИД. Пашинян в ходе онлайн-конференции сказал, что в ходе переговоров армянской стороне выдвигали в качестве условия сдачу территорий, включая стратегически важный город Шуши. Армяне смогли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов и Шуши, утверждает Пашинян.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила в социальных сетях, что ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от Шуши.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. За несколько недель боев Баку сообщил, что взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе Шуши.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боев, согласно которому воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, а до 1 декабря под контроль Баку передаются три района. Такие договоренности вызвали массовые протесты в Армении.