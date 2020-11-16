Пашинян назвал себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — сказал Пашинян во время онлайн пресс-конференции.

«Я понимаю, что должен встать, говоря условно, перед судом нашего народа. Но в данном случае судья — народ — должен знать все обстоятельства дела. Должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством», — цитирует РИА Новости политика.

9 ноября Пашинян вместе с лидерами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. По условиям документа азербайджанские силы остаются на территориях, занятых ими во время военных действий. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы еще три района. В регион входят российские миротворцы.

Азербайджан расценил случившееся как победу. В Армении начались массовые беспорядки, оппозиционные депутаты пытались отправить премьера в отставку.