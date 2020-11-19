Армянский генерал сообщил о применении «Искандера» в Нагорном Карабахе

Оперативный ракетно-тактический комплекс «Искандер» был применен в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян, передает РИА Новости.

«Был применен [«Искандер»], но не могу сказать, в каком направлении», — заявил он, отвечая на вопрос, почему военные не применили «Искандер».

10 ноября американское издание The Drive сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Ереван впервые применил ракету комплекса «Искандер». «Это новейшие и самые мощные баллистические ракеты малой дальности, которые Армения приобрела у России в 2016 году», — уточнили журналисты.

По состоянию на 2020 год Вооруженные силы Армении имеют от четырех до восьми единиц «Искандер-Э».

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе вооруженных столкновений Баку взял под контроль ряд населенных пунктов.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджану передаются еще три района. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.