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Вертолеты в Карабахе сочли хорошей мишенью для беспилотников

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Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Применение боевых вертолетов против беспилотников в районе Нагорного Карабаха проблематично, поскольку вертолет на средних и больших высотах становится хорошей мишенью для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета сочла, что в ходе конфликта Армения не задействовала комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также пренебрегла построением эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). В частности, отмечается, что для противодействия азербайджанским беспилотникам и ракетам армянская сторона могла бы использовать современные модульные ЗРК «Тор-М2КМ», переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стрела-2», «Игла» и «Верба», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

«Однако мы не видели прикрытия наиболее важных объектов, а также дорогостоящих систем вооружения и боевой техники с помощью вполне современного зенитного ракетного оружия», — пишет еженедельник, признавая, что использование большинства современных систем, в частности, «Тор-М2КМ», может быть слишком дорогим для армянской стороны.

В публикации сообщается, что по беспилотникам и системам ПВО Баку оказался гораздо более подготовленным, чем Ереван, однако, с точки зрения бронетехники, обе стороны «вели войну так, как будто на улице все еще конец ХХ века».

В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, а именно противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

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