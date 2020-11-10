В США рассказали о применении Арменией «Искандера» против Азербайджана

За несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном первая сторона впервые применила против второй ракету комплекса «Искандер», сообщает The Drive. Соответствующие видео распространяются в соцсетях, в частности, в Twitter.
Quality is low but it clearly is an Iskander TEL and not a Tochka (the only other solid-propellant ballistic missile Armenia operates) pic.twitter.com/GKXlvRpdaE— Fabian Hinz (@fab_hinz) November 9, 2020
Американское издание пишет, что точные дата и время пуска ракеты неизвестны, однако все свидетельства указывают на применение армянской стороной именно ракет «Искандер», а не советских баллистических ракет «Точка».
«Это новейшие и самые мощные баллистические ракеты малой дальности, которые Армения приобрела у России в 2016 году», — рассказывает The Drive.
Издание отмечает, что на сегодняшний день Армения является единственной страной в мире, которая приобрела экспортный вариант данной системы вооружений, известный как «Искандер-Э».
Армения и Азербайджан договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, начиная с наступления 10 ноября. Стороны останавливаются на занятых позициях, при этом они должны обменяться военнопленными и телами убитых. Все транспортные узлы в Нагорном Карабахе разблокируются.