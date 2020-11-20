Министр обороны Армении подал в отставку

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.

Новым главой ведомства собираются назначить Вагаршака Арутюняна, который сейчас занимает должность советника премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он был министром обороны в 1999-2000 годы.

В Министерстве обороны Армении пока отказываются давать официальные комментарии.

Ранее бывший начальник службы военного контроля оборонного ведомства Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство Армении в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как премьер-министр Армении вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Азербайджана переходит ряд районов, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.