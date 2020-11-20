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Алиев озаботился политическим кризисом в Армении

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев озаботился глубоким политическим кризисом в Армении. Об этом он заявил во время обращения к нации, передает РИА Новости.

«Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений», — сказал Алиев.

Он добавил, что трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху полностью отвечает интересам Азербайджана. «Мы после этого будем ускорять наш путь развития. Мы добились своего на поле боя. Наши солдаты и офицеры показали свою силу. Мы показали свою силу и на политической арене», — заявил президент.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Министерства обороны Армении Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках во время боевых действий в Нагорном Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение. Премьер-министр Никол Пашинян назвал все озвученные обвинения надуманными и абсурдными. На этом фоне в отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно трехстороннему заявлению, под контроль азербайджанской стороны переходит ряд районов в зоне боевых действий, в регионе будут находиться российские миротворцы.

Протестующие обвиняют власти Армении в предательстве. Пашинян заявил, что чист перед своим народом. Вместе с тем в Азербайджане итоги вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе расценили как победу.

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