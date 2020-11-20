Алиев назвал войну в Карабахе правом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал войну в Нагорном Карабахе правом его страны, передает РИА Новости.

Он заявил в обращении к народу, что Баку много лет пытался урегулировать карабахский вопрос политическим путем. «Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом», — сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что это право было дано резолюцией ООН и его «признают международные нормы и принципы». «Каждая страна вправе защитить себя, мы тоже защитили себя», — отметил Алиев.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Очередное обострение конфликта случилось 27 сентября 2020 года. Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции и населенные пункты, и объявил контрнаступление. Армения заявила, что противник напал на НКР. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши, имеющий стратегическое значение.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. По документу воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.

Азербайджан назвал случившееся победой. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна, которого обвинили в предательстве.