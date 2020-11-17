Путин назвал способ избежать войны в Карабахе

Президент России Владимир Путин назвал способ, который позволил бы избежать войны в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

По мнению российского лидера, конфликт Армении и Азербайджана не перешел бы в стадию вооруженного противостояния, если бы стороны смогли договориться о передаче Баку семи районов и о возвращении беженцев в регион. «На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе, и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что проблема статуса Нагорного Карабаха все еще существует, так как окончательно он не урегулирован. Путин добавил, что в дальнейшем будет необходимо решить статус региона, если будут созданы условия для восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее президент объяснил невмешательство России в войну в Карабахе. Так, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла участвовать в урегулировании войны в регионе, поскольку он не является территорией Армении. Согласно международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, но «на Армению никто не покушался», отметил Путин.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении боев.