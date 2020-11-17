Путин объяснил невмешательство России в войну в Карабахе

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла участвовать в урегулировании войны в Нагорном Карабахе, поскольку он не является территорией Армении. Так невмешательство России в конфликт объяснил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, по международному праву Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, так как Ереван не признал независимость Карабаха, но «на Армению никто не покушался». Путин добавил, что Россия сделала все, чтобы Армения «не чувствовала себя брошенной и забытой».

Ранее Путин рассказал, что в октябре во время переговоров уговорил главу Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Карабахе с условием, что беженцы будут возвращены в город Шуши. По его словам, против этого выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как объяснил российский лидер, Пашинян заявил, что видит в этом условии угрозу для Армении и Карабаха. Путин отметил, что не понимает, в чем именно заключалась угроза.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Нагорном Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку соглашения о прекращении боев.