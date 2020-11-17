Путин заявил о стабилизации обстановки в Карабахе

Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются, обстановка в регионе стабилизируется, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 17 ноября.

«Это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе», — отметил глава государства.

Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что важнейшим итогом трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе является наступление мира.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно соглашению сторон, Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Россия вводит в регион миротворческие силы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Военные столкновения возобновились в Карабахе 27 сентября спустя 26 лет после подписания Ереваном и Баку мирного договора.