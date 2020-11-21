Стали известны подробности встречи Шойгу с Пашиняном

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Подробности переговоров приводит ТАСС в субботу, 21 января.

«Ожидается большая работа по установлению мира в Карабахе», — сказал российский министр.

Российская делегация прибыла в Армению с «большим планом», добавил он.

Шойгу прилетел в Ереван в субботу утром. Также в составе российской делегации прибыли глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет агентство.

Накануне президент России Владимир Путин предостерег от срыва трехстороннего соглашения по Карабаху. По его словам, альтернативой достигнутым договоренностям может быть только война.

20 ноября Лаврова сообщил, что в регионе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой миссии.

Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Так, Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.