Лавров сообщил о попытках сорвать договоренности по Карабаху

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках сорвать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Текст заявления главы МИД России опубликован на сайте Кремля.

Он отметил, что в регионе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции в регионе. «Есть, к сожалению, тенденция, мы ее чувствуем, которая нацелена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявлений президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября», — сказал Лавров.

По словам министра, несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно. Глава МИД России подчеркнул, что основной задачей российской стороны сейчас является активное содействие скорейшему урегулированию гуманитарных проблем.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях срыва трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху. По его словам, люди, которые пытаются затормозить исполнение трехсторонних договоренностей, должны понимать, что альтернативой этому может быть только война.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.