Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут ездить в Нагорный Карабах. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале «RT на русском».

Отмечается, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Лавров подчеркнул, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что его страна будет участвовать в совместной с Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Сразу после этого об отсутствии таких договоренностей заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Акар добавил, что Анкара также будет участвовать в мониторинге и наблюдении за ситуацией.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, его цель — вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Также в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.

Совместное заявление, принятое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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