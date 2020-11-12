Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху
Пилот раскрыл секрет объявлений по громкой связи на борту самолета
Стало известно об отказе бывшего российского министра от поста губернатора
Жителей Минска обязали носить маски
Умер Герой Советского Союза артиллерист Николай Кузнецов
«Роскосмос» запустит недоделанную «Ангару»
Собянин заявил о готовности коечного фонда к росту числа пациентов с COVID-19
Родственники фигурантов дела «Сети» заявили о новых пытках
Московских школьников оставили без ноябрьских каникул
У Жванецкого нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Новости партнеров

Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут ездить в Нагорный Карабах. Трансляция его выступления ведется на YouTube-канале «RT на русском».

Отмечается, что российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Лавров подчеркнул, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что его страна будет участвовать в совместной с Россией миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Сразу после этого об отсутствии таких договоренностей заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Акар добавил, что Анкара также будет участвовать в мониторинге и наблюдении за ситуацией.

11 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Совместный центр будет расположен на территории Азербайджана, его цель — вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Также в центре будут рассматривать жалобы, вопросы или проблемы, которые связаны с нарушением договоренностей.

Совместное заявление, принятое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху
Россия и Турция создадут центр для контроля перемирия в Карабахе
Турция снова заявила о своих миротворцах в Карабахе