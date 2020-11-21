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Названа цель визита Шойгу в Ереван

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ереван. В составе межведомственной делегации он встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. О цели визита министра сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.

В субботу, 21 ноября, ожидается визит в Армению также министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука.

Ранее Шойгу заявил, что российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач.

Накануне президент России Владимир Путин предостерег от срыва трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху. По его словам, альтернативой соглашению может быть только война.

Лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

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