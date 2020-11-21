Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

В регион были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил. Всего в Нагорный Карабах перевезено 1960 человек и 552 единицы техники. Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев. Они решают задачи по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, отметил министр.

С 14 ноября российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, ранее покинувших зону конфликта, и разминировали Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров, по которому уже открыто движение гражданского транспорта. Кроме того, под их контролем осуществляется обмен телами погибших военнослужащих.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о попытках сорвать мирное соглашение по Нагорному Карабаху. По его словам, в регионе фиксируются попытки воспрепятствовать российской миротворческой операции. Несмотря на это, всем сторонам конфликта приходится признать, что мирное соглашение реализуется успешно. Министр подчеркнул, что основная задача российской стороны — активное содействие скорейшему урегулированию гуманитарных проблем.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы. Подразделения развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.