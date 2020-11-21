Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, принятое Москвой, Баку и Ереваном 9 ноября. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает РИА Новости.

Лавров в составе российской делегации посетил Ереван. По его словам, переговоры были «всеобъемлющими», главное внимание уделялось задачам, связанным с обеспечением «четкого и полноценного» выполнения соглашения о прекращении огня.

«Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер», — подчеркнул Лавров.

27 сентября 2020 года Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции в Карабахе, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что противник напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе стратегически важный город Шуши. 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня, согласно которому воюющие стороны остались на занятых позициях.

До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Азербайджан счел итоги войны победой. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки Пашиняна.