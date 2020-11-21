Шойгу назвал число вернувшихся в Карабах беженцев

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах после обеспечения российскими миротворцами провоза колонн с ними. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись. Эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать», — заявил Шойгу на переговорах в Ереване.

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян поблагодарил всех офицеров и генералов, которые готовили миротворческую миссию в Карабахе.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении боев в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе размещаются российские миротворцы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 14 ноября в Карабах вернулись 3 тысячи беженцев.