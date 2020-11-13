Азербайджанцы показали на видео брошенные армянами дома в Карабахе

В Азербайджане показали на видео дома, брошенные армянскими жителями после прекращения боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Oxu.az.

Кадры сделала съемочная группа Baku TV в Джебраиле. На них запечатлен многоквартирный дом, в комнатах в беспорядке разбросаны вещи, на кухнях остались продукты. Как сказано в сообщении, жители в спешке забрали с собой только самое необходимое. Один из снимающих видео листает чужой фотоальбом.

Ранее стало известно, что жители города Карвачар (Кельбаджар) начали сжигать свои дома после объявления о переходе территории под контроль Баку.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения, начались 27 сентября. Азербайджанской армии удалось занять часть населенных пунктов.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении боевых действий. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых позициях, до 1 декабря под контроль Баку переходят еще три района. В регион входят российские миротворцы.