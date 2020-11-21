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МИД объяснил отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и президент Армении Армен Саркисян во время встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и президент Армении Армен Саркисян во время встречи в Ереване
Фото: пресс-служба президента Армении / РИА Новости

Отсутствие российского флага на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном связано с протокольной практикой этой страны. Об этом сообщатся в Telegram-канале МИД России в субботу, 21 ноября.

«Флаги — очень важно. Еще более важно содержание переговоров. Также важно знать историю встреч и их оформление», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство также опубликовало фотографию 2019 года с переговоров Пашиняна с Лавровым, где также присутствует только флаг Армении. «И где тогда были возмущения тг-каналов?» — заключили авторы поста.

Лавров посетил Армению в субботу, 21 ноября, в составе российской делегации. Состоявшиеся переговоры он охарактеризовал как «всеобъемлющие». Министр подчеркнул, что трехстороннему соглашению о прекращении войны в Нагорном Карабахе нет альтернативы.

Также в составе российской делегации в Ереван прибыли глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр обороны России Сергей Шойгу. Последний в ходе встречи с Пашиняном заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе.

Российская делегация передала Армении образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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