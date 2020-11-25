Премьер-министр Армении Никол Пашинян предсказал срок пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью ТАСС в среду, 25 ноября.

По его мнению, конфликт на данной территории является «затяжным». В связи с этим Пашинян предположил, что миротворцы, направленные из России, будут находиться в Карабахе больше пяти лет.

При этом премьер отметил, что за это пятилетие надо «создать гарантии безопасности и стабильности в регионе».

23 ноября стало известно, что российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагиз. В тот момент они вели поиски погибших в Тертерском районе. Российского военного госпитализировали. При подрыве мины также погиб человек — офицер армии Азербайджана.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.