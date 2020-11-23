Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагиз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Взрыв произошел в понедельник, 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих в составе российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста вели поиски погибших в Тертерском районе. Российского военного доставили в госпиталь в Баку, угрозы жизни нет.

В ведомстве также сообщили, что при подрыве мины погиб один человек — офицер армии Азербайджана.

Утром 23 ноября стало известно, что российские военные Международного противоминного центра Минобороны с собаками отправились разминировать Нагорный Карабах. Вместе с ними в Карабах отправили спецтехнику, в том числе роботов.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.