В карабахском баре начали продавать коктейль «российский миротворец». Новую позицию в меню одного из заведений Степанакерта заметил корреспондент РБК, сообщается в Telegram-канале издания.

В составе «российского миротворца» указан гранатовый сок, сироп «Блю Курасао» и водка. Стоит такой коктейль 5,5 тысячи драм (832,99 рубля). В меню также присутствуют алкогольные коктейли «Отель "Европа"» и «Арцахская Зеленка» за 5 и 5,5 тысячи драм соответственно (757,26 и 832,99 рубля).

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Карабаха. По его словам, армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, и это значит, что, с точки зрения международного права, Карабах и прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.