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В Карабах направят российских спасателей

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Фото: Арам Нерсесян / Sputnik/РИА Новости

МЧС России направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей и технику высокой проходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В МЧС отметили, что группировку формируют из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского и Волжского спасательных центров, отряда «Лидер» и Рузского центра обеспечения пунктов управления. Также в группу войдут специалисты центрального аппарата и ведомственные психологи.

К отправлению уже готовы 75 специалистов и 13 единиц техники, кроме того, продолжается прибытие дополнительных сил и средств.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе почти полностью разрушили город Мартуни из-за активных боевых действий. По словам мэра города Эдика Аванесяна, около 70-80 процентов зданий «сильно пострадали» и были повреждены осколками во время обстрелов. Он также отметил, что в городе раньше проживали более 6 тысяч человек, сейчас приехали обратно около тысячи.

В сентябре произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются три района. В регионе действуют российские миротворцы.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался возвратить территории силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически прерывалось.

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