Стало известно о почти полном разрушении города Мартуни в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе почти полностью разрушили Мартуни из-за активных боевых действий. Об этом стало известно после заявления мэра города Эдика Аванесяна, передает РИА Новости в воскресенье, 22 ноября.

По его словам, около 70-80 процентов зданий «сильно пострадали» и были повреждены осколками во время обстрелов. «Повреждены детские садики, дома и школы», — сказал он. Есть также восемь пострадавших городов и поселений в районе, добавил Аванесян.

Он рассказал, что в самом городе раньше проживали более 6 тысяч человек, сейчас же приехали обратно около тысячи. «На момент активной фазы войны в городе оставались около 400 человек», — заключил мэр Мартуни.

В сентябре нынешнего года произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях. Кроме того, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются три района. В регионе также будут действовать российские миротворцы.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался возвратить территории силой. В итоге началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически прерывалось, начинались боевые действия и провокации.