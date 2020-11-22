Армяне собрали деньги жителям попавших под контроль Азербайджана территорий

Правительство Армении окажет финансовую помощь жителям территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал Armenia Today.

Зарегистрированным в общинах гражданам положена единовременная помощь в размере 300 тысяч драмов (около 46 тысяч рублей). Выплату смогут получить те, кто проживал на этих территориях по крайней мере последние три месяца до 27 сентября.

Уточняется, что деньги были собраны и переданы правительству Армении всеармянским фондом «Айастан».

19 ноября Министерство обороны России назвало число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев. По данным ведомства, за сутки с территории Армении было обеспечено безопасное возвращение 1199 мирных жителей, ранее покинувших свои дома из-за боевых действий. Всего с 14 ноября вернулись более трех тысяч жителей.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Очередное обострение конфликта случилось 27 сентября 2020 года. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий. По документу воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку передаются три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.