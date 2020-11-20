Стало известно об осквернении часовни в контролируемом Азербайджаном Шуши

Армянская апостольская церковь (ААЦ) сообщила об осквернении часовни Святого Иоанна Крестителя в перешедшем под контроль Вооруженных сил Азербайджана нагорно-карабахском городе Шуши. Об этом стало известно Telegram-каналу «Sputnik Армения».

Директор информационной службы духовного центра ААЦ иерей Ваграм Меликян заявил, что подобное отношение к духовно-культурным ценностям «является продолжением проводимых Азербайджаном десятилетиями действий против армянской культуры».

«Это попытка стереть свидетельства армянской культуры с земли Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха — прим. «Ленты.ру») и уничтожить факты исторической принадлежности нашей родины», — сказал он, призвав международное сообщество осудить «подобную дикость» Азербайджана.

Ранее сообщалось об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши. В заявлении отдела межцерковных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина отмечается, что произошедшее является «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».

14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал российскому коллеге Владимиру Путину обеспечить охрану христианских храмов. Он напомнил, что Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страна, где гарантируются права и свободы граждан всех народов и религий.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.