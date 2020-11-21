Подсчитано число погибших армянских военных в Карабахе

С момента начала поисковых работ в Нагорном Карабахе найдено около 350 тел армянских военнослужащих. Об этом в своем Facebook сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

Помимо солдат, в районе города Шуши были найдены тела трех мирных жителей, которые были «жестоко убиты военнослужащими армии Азербайджана». Также удалось найти и спасти раненого карабахского полицейского, который шесть дней провел в лесу.

Поиски стартовали 13 ноября, сейчас ведутся переговоры по расширению их географии.

Поисковые работы ведутся миротворческой миссией РФ, Международным комитетом Красного Креста и государственной службой по чрезвычайным ситуациям Карабаха при содействии карабахского министерства обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал число беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах после обеспечения российскими миротворцами провоза колонн с ними. «На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись. Эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать», — заявил он на переговорах в Ереване.

21 ноября глава МИД России Сергей Лавров назвал безальтернативным трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, принятое Москвой, Баку и Ереваном в начале ноября. Согласно документу, армянская и азербайджанская стороны остались на позициях, занятых ими в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября. До 1 декабря под контроль Баку передаются еще три района. Вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.