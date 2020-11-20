Названы сроки разминирования Карабаха

Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов назвал сроки полного разминирования всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку по итогам последнего вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает РИА Новости.

«На обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется пять-шесть лет, а на обезвреживание мин нужно будет больше времени — от 10 до 13 лет», — сказал Ахмедов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал разминирование одним из первых шагов, которые будет делать Баку в Карабахе. «Это займет очень много времени. Поскольку коварный враг оставил мины на больших территориях», — сказал он.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Очередное обострение конфликта случилось 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Во время боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе стратегический город Шуши.

9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное заявление о прекращении огня. По документу воюющие стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку еще передаются три района. В регионе будут действовать российские миротворцы.